Російська Федерація не виконує Мінських домовленостей і стабільно намагається вийти з перемовин стосовно врегулювання ситуації на сході України. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, «нормандський формат» може дати результат, але якщо ситуація заходить у глухий кут, то треба шукати альтернативу.

«Коли наш президент порушує питання про формалізацію процесу врегулювання, то насправді тут сигнал дуже простий ... І коли президент так ставить питання, то це не для того, щоб зруйнувати "нормандський формат" чи "мінський процес", а для того, щоб мотивувати всіх нинішніх учасників цих форматів до активної роботи», – зазначив Кулеба.

За його словами, Росія намагається нав’язати думку, що подібні висловлювання говорять про руйнацію формату, про вихід України з «Мінська».

«Ні, абсолютно ні. З "Мінська" стабільно намагається вийти виключно Російська Федерація, яка не виконує пункт 1 Мінських домовленостей – припинити вогонь», – наголосив очільник МЗС.

Хоча голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук раніше заявив, що Україна вимагатиме відмовитися від подальших переговорів щодо Донбасу в «Мінському форматі», якщо зрозуміє, що його неможливо реанімувати.