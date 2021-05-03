Україна вимагатиме відмовитися від подальших переговорів щодо Донбасу в «Мінському форматі», якщо зрозуміє, що його неможливо реанімувати. Про це заявив перший президент, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Кравчук зазначив, що питання відмови від формату впритул пов'язане з виконанням кластерів угод і пояснив, що це таке.

«Кластери – це питання, вироблені за 7 років, вони будуть об'єднані в групи. І тоді не буде можливості будь-якому висмикувати із загальних питань. Ось, наприклад, Росія каже: розглядаймо 9 питання. А чому не 1, 2, 3 питання? Коли розіб'ють на кластери та приймуть їх, тоді ніхто не буде ставити питання про будь-які інші питання. Буде чітко: без виконання першого питання не може бути виконаний другий і так далі. Це дуже важливий момент», – сказав він.

За словами Кравчука, кластери – це інструмент вдосконалення Мінського формату.

«Але якщо ми побачимо, що це або спроба якось відійти від головного питання про мир на Донбасі, або спроба приховати свої справжні наміри, я буду підтримувати, не тільки підтримувати, а сам буду просити – виходити з "Мінського" формату, тому що все вже було зроблено, щоб його реанімувати, але, на жаль, не вийшло. Значить треба шукати інші формати», – заявив глава української делегації в ТКГ.

Кравчук додав, що є кілька інших шляхів модернізації Мінського процесу.

«Або вийти з "Мінського" формату, або розширити цей формат, перенісши його, скажімо, в Європу, змінивши склад на вищий рівень посадових осіб, і щоб ці документи повністю відповідали нормам міжнародного права і були обов'язковими до виконання. Ось таке може бути. Подивімось що станеться після тих дій, які відбуваються по Україні в Європі, США, можлива зустріч Зеленського з Путіним, точно буде зустріч Байдена з Путіним. Ось після всіх цих зустрічей і прийнятих рішень ми тоді зможемо остаточно прийняти нашу позицію щодо "Мінських" переговорів», – резюмував він.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Згодом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність, а ЦРУ підтвердило, що нарощення військ Росії має ознаки підготовки до вторгнення.

За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.

У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито «загрозу НАТО» і погрожують Україні «наслідками для державності» у разі вступу до Альянсу.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.

НАТО, міністри закордонних справ «Великої сімки» вимагають Росію припинити дії біля кордонів з Україною. Західні партнери також заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон та президент України Володимир Зеленський 16 квітня закликали Росію відвести війська від українського кордону.

22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах та почнуть повертатися на місце постійної дислокації вже з п’ятниці, 23 квітня.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.