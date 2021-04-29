Українська делегація у ТКГ може взяти російський проект щодо «великоднього перемир'я» на Донбасі за основу, але зі своїми уточненнями. Про це заявив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Кравчук розповів, що на вчорашньому засіданні в цілому була підтримана пропозиція досягнення всеосяжної тиші. Окрім того, було детально обговорено питання щодо вдосконалення координаційного механізму контролю порушення режиму тиші.

«Першим документом, який ми обговорювали вчора, була пропозиція російської сторони, яка запропонувала проект такого документа. Нам не вдалося прийняти навіть не тому, що зміст був недосконалий, а тому, що не були точно визначені суб’єкти цього процесу і суб’єкти виконання тих пропозицій, які були запропоновані російською стороною», – сказав Кравчук.

Водночас він висловив думку, що учасники вчорашнього засідання ТКГ досягли «серйозного руху вперед, залишилися владнати деталі».

«Я сьогодні буквально годину тому відправив пані Хайді Грау, представнику ОБСЄ, проект тих доповнень або уточнень до російського проекту – ми вважаємо, що російський проект має бути взятий за основу..., з проханням, ще є час, розглянути його. І може, дасть Бог, ми приймемо це рішення, тому що воно надзвичайно важливе… У липні 2020 року такий документ був прийнятий, і тиша спостерігалася серйозна на всій території, але останнім часом вона порушувалася і порушується», – зазначив Кравчук.

Він підкреслив, що всі учасники переговорів були одностайні у тому, що такий документ потрібен. За його словами, тепер спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау має надіслати проект документа з українськими доповненнями Росії і представникам ОРДЛО.