Двоє українських військових вчора, 5 травня, дістали поранення внаслідок обстрілу бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі. Їх стан називають задовільним, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Загалом за минулу добу у штабі зафіксували 19 порушень «тиші» на Донбасі. Так, поблизу Водяного бойовики обстріляли українські позиції з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 та 82-го калібрів та гранатометів різних систем.

Також бойовики стріляли з мінометів 120 калібру й артилерійських установок 122 калібру біля Південного, з мінометів 82-го калібру — неподалік Новоолександрівки та з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів — біля Новозванівки.

Крім того, обстріли зафіксували біля Майорська, Новотошківського, Новомихайлівки, Кам'янки, Причепилівки, Пісків та Гнутового.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Також українська сторона повідомила про порушення «тиші» представників ОБСЄ.

Станом на 7:00 6 травня у штабі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню біля Новгородського. На обстріл бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Зазначимо, що від початку року спостерігається нове загострення на Донбасі. За цей час від обстрілів бойовиків загинули понад 30 військових. Солдати також гинуть унаслідок підриву на вибухових пристроях. Зростання кількості обстрілів бойовиків та кількості поранених і загиблих українських військових відбувалося на тлі збільшення кількості російських військ біля кордонів з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирних домовленостей із Росією щодо повного припинення вогню не вдалось досягти, тому ситуація на фронті залишається небезпечною.