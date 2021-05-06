Росія відвела лише кілька тисяч своїх військових від кордону з Україною

Росія вивела лише кілька тисяч військовослужбовців з кордону з Україною. На його різних ділянках залишається ще приблизно 80 тис. військових, що є найбільшою кількістю сил, яку Росія накопичила там з моменту анексії Криму у 2014 році. Про це пише американське видання The New York Times.

З посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена видання інформує про те, що російське військове керівництво дійсно наказало деяким своїм підрозділам повернутися в казарми до 1 травня. Це було виконано і частина військ дійсно відійшли від кордону. Однак багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, як сигнал про те, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розгорнути їх знову.

Представники адміністрації заявили, що вони сприймають постійну присутність військ на кордоні з Україною як сигнал Путіна про те, що він може зрівнятись та фактично перевершити кількісно військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях США і НАТО в Європі.

Також, як пише видання, військові аналітики відзначають, що розгортання військ Путіна явно призначалося для того, щоб бути видимим, це як «спроба пограти мускулами» і частина стандартної процедури Кремля, особливо на початку каденції нового американського президентства.

За словами офіційних осіб, Путін цілком може шукати способи перевірити рішучість Байдена, але небезпека полягає в тому, що будь-яке нарощування військової потужності може вийти з-під контролю або спровокувати більш глибоку кризу.

Американські чиновники зазначили, що залишаються невпевненими в тому, які саме цілі в Путіна.

Як інформував ZAXID.NET, 22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах/

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.