Україна продовжує роботу над так званим проектом «Стіна»

Україна облаштувала 400 км протитанкового рову, 100 км паркану та 70 км колючого дроту в рамках облаштування кордону з Росією, яке почалося у 2014 році в рамках так званого проекту «Стіна». Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Він нагадав, що назва «Стіна» є чисто умовною, бо «немає такої стіни, яка б нас надійно від неї захистила, стала своєрідним саркофагом від російських "іскандерів" і танків».

«Якщо ж казати про інженерне облаштування кордону, то, на мій погляд, воно повинне забезпечувати 100% контроль за лінією державного кордону. Саме таке інженерне облаштування ми і проводимо. Облаштовуємо протитанковий рів, контрольно-слідову смугу, рокадну дорогу і завершуємо це все створенням системи відеонагляду. Тобто ми будуємо вежі, на які встановлюємо відеокамери і тепловізори, які постійно в форматі 24/7 забезпечують контроль за державним кордоном», – сказав Дейнеко.

За його словами, прикордонники завершують роботи з облаштування кордону в Харківській області. Частину робіт виконали в Чернігівській області, одну ділянку зробили в Луганській області, а у Сумській області поки що йдуть тільки проектно-вишукувальні роботи.

«За весь час робіт облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану», – сказав Дейнеко, поскаржившись на недофінансування.

У 2014 році на «Стіну» планували виділити 4 млрд грн. Потім проект урізали до 2,5 млрд грн, з яких 2 млрд вже закінчились. Щоб зменшити собівартість робіт, ДПСУ була змушена навіть сама налагодити виробництво колючого дроту.

«Ми потребуємо 450 тис. бухт дроту. Вартість однієї – 6 тис. грн. Це 2,7 млрд грн, які ніхто і ніколи нам не дасть. Ми пішли іншим шляхом – побудували цех, отримаємо обладнання і будемо виготовляти цей дріт самі», – сказав Дейнеко.

«Стіна» – це проект інженерно-технічного облаштування кордону з Росією, що був представлений у 2014 році. Вартість оцінили у 8 млрд грн, тоді будівництво планували завершити через 4 роки.

Тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк повідомляв, що проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що згори буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

Пізніше будівництво продовжили до 2025 року.