Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко пояснив, чому його відомство дозволяє Росії порушувати повітряний простір України. Про це він розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

Прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області в березні зафіксував заліт вертольота з Росії на територію України

За його словами, вертоліт залетів на територію України на відстань близько 50 метрів, знаходився на українській території менше однієї хвилини.

«Для того, щоб збити вертоліт, потрібен переносний зенітно-ракетний комплекс. У нас не всі прикордонні наряди мають на озброєнні переносний ЗРК», – заявив Дейнеко.

Також він повідомив, що кордон між Україною з Росією не демаркований.

«А якщо наш військовослужбовець помилився? Адже це цілком можливо, так? Тому що є людський фактор і межа, нагадаю, не демаркована. А це могло бути провокацією, щоб почати війну. Хто б ніс цю відповідальність? Тому ми змушені дуже виважено ставитися до всіх своїх дій», – розповів він.

За його словами, щодо того випадку з вертольотом, Україна направила лист російським прикордонникам.