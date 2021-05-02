Росія має військове угрупування, готове швидко розгорнутися вздовж кордону України, якщо таке рішення ухвалять в Кремлі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Навіть якщо вони теоретично все відведуть, ми повинні завжди пам'ятати, що вони з такою ж швидкістю, лише за кілька тижнів, можуть розгорнути цю масу, цю армаду знову уздовж нашого кордону і створити цю загрозу. Ми відстежували і динаміку цього процесу, як воно відбувається, за який час, і ми побачили достатньо для того, щоб зробити висновок про те, що Росія має військове угрупування, готове досить швидко розгорнутися уздовж українського кордону в разі потреби. І тепер наше спільне завдання з нашими партнерами – зробити все для того, щоб Росії більше ніколи таке не спало на думку», – заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про припинення так званих навчань – це «позитивний сигнал», але заяви не означають ні повної деескалації конфлікту, ані припинення війни.

Також Кулеба висловив сподівання, що Росія все з повагою поставиться Великодніх свят і накаже своїм найманцям на Донбасі не стріляти. На думку українського міністра, «це було б найкращим подарунком».

Крім того, Кулеба зазначив, що зараз існує велика загроза в Азовському морі, і «вона є безпрецедентно великою». Мова про перекидання російських кораблів з Каспійського моря в Азов, оскільки це крок до взяття Москвою морського простору під свій контроль.

Водночас Кулеба наголосив, що, на жаль, іноді «силу можна зупинити тільки силою».

Раніше командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що наразі немає загрози вторгнення російських військ на територію України, але небезпека навколо українського кордону є завжди.

Із березня ситуація на сході України загострилася, а Росія почала накопичувати війська поблизу кордонів України та в її окупованих частинах. Захід закликав РФ до деескалації.

22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.