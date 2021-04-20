До прикордонних з Україною районів було перекинуто також військові літаки Су-34, Су-27, Су-25 та Су-24

Журналісти американського видання The Wall Street Journal опублікували фото, які демонструють нарощування російської авіації в окупованому Криму на тлі загрози нового вторгнення російських військ в Україну. Оприлюднені супутникові знімки були зроблені компанією Maxar Technologies в період з 27 березня по 16 квітня.

Як повідомляється, винищувачів Су-30, зображених на фото від 16 квітня, у кінці березня на злітно-посадковій смузі авіабази РФ у Саках ще не було.

Крім того, до прикордонних з Україною районів було перекинуто також Су-34, Су-27, Су-25 та Су-24.

«Росія перекинула військові літаки до Криму і на бази поряд з Україною у більших масштабах, ніж повідомлялося раніше, що підвищило її можливості для політичного залякування або військового втручання», – йдеться у матеріалі.

фото Maxar Technologies/The Wall Street Journa

Наразі, за даними журналістів, Росія розмістила на окупованому півострові повітряно-десантні війська, механізовані і бронетанкові частини, бойові вертольоти, розвідувальні БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби і військовий госпіталь.

Відомо про велику концентрацію військ РФ на полігоні Погоново під Воронежем, який знаходиться в 250 кілометрах від кордону з Луганською і Харківською областями, та в 30 кілометрах від селища Мар'ївка у Криму.

Wall Street Journal також наводить коментарі кількох військових експертів про те, що означає і до чого може призвести така концентрація сил, зокрема авіації.

фото Maxar Technologies/The Wall Street Journa

«Вони (росіяни) належним чином розгорнули різні системи повітряних сил, які могли б знадобитися для встановлення переваги в повітрі над полем бою і для безпосередньої підтримки наземних військ», – цитує видання генерала ВПС США у відставці Філіпа Брідлава.

Водночас президент американського аналітичного центру Фонд Потомак Філіп Карбер вважає дії Росії не демонстрацією, а підготовкою до великої наступальної операції.

Інші експерти припустили, що в такий спосіб президент Росії Володимир Путін може намагатися чинити тиск на Україну – зокрема щодо відновлення водопостачання Криму.

фото Maxar Technologies/The Wall Street Journa

«Ми не можемо виключати, що таке нарощування сил, можливо, є інструментом примусу, який Путін використовує, щоб змусити Україну відкрити Північно-Кримський канал. Це величезний військовий потенціал, і ми не знаємо, в якому напрямку росіяни мають намір діяти», – заявив президент дослідницького центру Jamestown Foundation Глен Ховард.

За даними представника місії США в ОБСЄ Кортні Острієн, Росія перекинула на півострів додатково від 15 до 25 тисяч своїх військових.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій областях.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Згодом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність, а ЦРУ підтвердило, що нарощення військ Росії має ознаки підготовки до вторгнення.

За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.

У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито «загрозу НАТО» і погрожують Україні «наслідками для державності» у разі вступу до Альянсу.

В Офісі президента України вважають, що Росія таким методом домагається поступок у питанні Донбасу.