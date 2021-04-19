В Офісі президента заявили, що Росія стягує війська до українських кордонів, щоб Україна визнала незаконну окупацію в Донецьку і Луганську. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, найкраще знають про плани РФ у Кремлі. Своїми останніми діями Росія, мовляв, намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в решті світу, але суть її політики залишається незмінною.

«При цьому з кожним днем наростає увага світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь», – заявив Подоляк.

Він переконаний, що у Росії є спроби з допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання як би «миром» окупації на Донбасі.

«Тобто, змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати», – додав радник голови ОП.

Він також оцінив очікування від «нормандської зустрічі» радників, яка відбудеться сьогодні, 10 квітня.

«Головне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, це розуміння, чи повертається російська сторона до змістовних переговорів. Можна сказати жорсткіше: чи повертається до адекватності», – зазначив Подоляк.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.