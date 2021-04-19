Україна не може розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією у першу чергу через гуманітарні питання. Про це заявив заступник глави МЗС України Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, кілька десятків тисяч громадян України, з тих чи інших причин, перебувають на консульському обліку в Росії, і МЗС не може залишити без допомоги.

«На даному етапі ми керуємося насамперед гуманітарним аспектом. Кілька десятків тисяч громадян України, які перебувають на консульському обліку, сотні тисяч громадян України, які з тих чи інших міркувань відвідують, або змушені відвідувати, державу-агресор, це не тому, що вони люблять Росію і не визнають агресивну поведінку Росії. А тому, що у них є в дуже поважному стані родичі, які теж потребують їх уваги», – зазначив заступник міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, що працівники ФСБ Росії затримали консула України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка 16 квітня. Через кілька годин після затримання його відпустили.

Сосонюка звинуватили начебто в отриманні «інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії». У ФСБ зазначили, що «до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права». Згодом Росія наказала Сосонюку покинути її територію до 22 квітня.

МЗС України назвало затримання українського дипломата черговою провокацією та у відповідь на рішення Росії вислати Олександра Сосонюка вирішила видворити старшого дипломата посольства Росії в Києві. Він має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із понеділка, 19 квітня.

Дипломатичний сканадал відбувається на фоні спроб Росії спровокувати масштабну війну на Донбасі: наприкінці березня РФ почала стягувати війська до кордонів з Україною, а на Донбасі активізувались обстріли зі сторони бойовиків.