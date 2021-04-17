У відповідь на рішення Росії вислати українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка, МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Українській правді» в суботу, 17 квітня.

«Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення. У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня», – сказав Ніколенко.

Він додав, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року та вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною.

Затримання Олександра Сосонюка в Росії: що відомо

Працівники ФСБ Росії затримали консула України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка 16 квітня. Через кілька годин після затримання його відпустили.

Сосонюка звинуватили начебто в отриманні «інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії». У ФСБ зазначили, що «до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права».

Згодом Росія наказала Сосонюку покинути її територію до 22 квітня.