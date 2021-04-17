ФСБ РФ заявила, що затримала консула генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. Про це 17 квітня із посиланням на російську спецслужбу повідомила низка російських ЗМІ, зокрема інформагентства «Интерфакс» і ТАСС.

Українського дипломата нібито затримали ще у п’ятницю, 16 квітня, «при отриманні від росіянина закритої інформації з баз російських правоохоронних органів».

В повідомленні зазначено, що діяльність затриманого «ворожа по відношенню до Росії і не сумісна зі статусом дипломатичного працівника». Крім того, до нього «будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права».

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі «Громадському» підтвердив інформацію про затримання Сосонюка. Він уточнив, що дипломата затримали на кілька годин, наразі він перебуває в українській дипустанові.

Обставини затримання з’ясовуються. Відповідно до чинної практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь», – повідомив він.

Ніколенко також назвав затримання українського консула черговою провокацією Росії.