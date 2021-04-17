Міністерство закордонних справ Росії заявило, що висилає українського консула Олександра Сосонюка. Крім того, через нібито «протиправну діяльність» дипломата МЗС Росії також викликало тимчасового повіреного України.

«У МЗС Росії 17 квітня був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Росії Василь Покотило у зв'язку з протиправною діяльністю консула України в Санкт-Петербурзі, який був затриманий 16 квітня», – йдеться у повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

Також у ньому наголошується, що перебування Сосонюка на території Росії небажане. Йому рекомендують покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня. Тобто український консул має покинути Росію до 22 квітня.

Затримання Олександра Сосонюка в Росії: що відомо

Працівники ФСБ Росії затримали консула України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка 16 квітня. Через кілька годин після затримання його відпустили.

Сосонюка звинуватили начебто в отриманні «інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії». У ФСБ зазначили, що «до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права».

МЗС України назвало такі дії Росії «чистою провокацією» та порушенням Віденської конвенції. В українському зовнішньополітичному відомстві також наголосили, що дипломат не має жодного стосунку до дій, в яких його звинувачують.

Заступник голови міністра закордонних справ України Євген Єнін також повідомив, що Україна вже готує дії у відповідь на поведінку Росії з українським дипломатом.