Україна готує симетричну відповідь Росії на затримання в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка. Наразі вирішується питання про його повернення додому. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24» в суботу, 17 квітня.

«Нашого дипломата у жодному разі не мали затримувати. Більше, він не був причетний до тих дій, які йому інкримінують російські чиновники», – каже він.

Він зазначив, що Олександр Сосонюк не причетний до отримання закритої інформації російських правоохоронців. На його думку, такі дії ФСБ є «брутальною провокацією» на тлі скупчення російських військ на кордоні із Україною.

Україна вже напрацьовує симетричну відповідь Росії в разі видворення українського дипломата.

«Зазначені кроки російської сторони зустрінуть найрішучішу відсіч з української сторони, і ми вже опрацьовуємо модальності симетричної відповіді російській стороні», – заявив Єнін.

Наразі Олександр Сосонюк перебуває на території українського консульства в Санкт-Петербурзі. МЗС України вирішує питання про його повернення додому.

Єнін також додав, що консульська установа України продовжує роботу у Санкт-Петербурзі – вона забезпечена в кадровому і технічному плані.

Затримання Олександра Сосонюка: що відомо

ФСБ РФ затримала консула генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка «при отриманні від росіянина закритої інформації з баз російських правоохоронних органів».

Російська спецслужба заявила, що діяльність дипломата «ворожа по відношенню до Росії і не сумісна зі статусом дипломатичного працівника». Крім того, до нього «будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права».

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко згодом уточнив, що Сосонюка затримали на кілька годин, наразі він перебуває в українській дипустанові. Ніколенко також назвав затримання українського консула черговою провокацією Росії.