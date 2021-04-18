Міністерство закордонних справ України у відповідь на висилку з Росії генконсула України Олександра Сосонюка видворить одного із радників посольства РФ в Києві Чернікова. Про це розповів заступник глави МЗС України Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24» в неділю, 18 квітня.

«Старший дипломат – це один з радників посольства Росії в Києві, його прізвище Черніков. Відповідна нота буде направлена російському посольству завтра зранку», – уточнив Євген Єнін, однак не назвав ім’я російського дипломата.

Він заявив, що після рішення про видворення працівника російського посольства Росія почала шантажувати МЗС України.

«Нам закидають, що якщо ми будемо наголошувати на оголошенні персоною нон-грата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то вони будуть змушені оголосити персоною нон-грата співробітника нашого посольства в Москві», – розповів він.

Затримання Олександра Сосонюка в Росії: що відомо

Працівники ФСБ Росії затримали консула України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка 16 квітня. Через кілька годин після затримання його відпустили.

Сосонюка звинуватили начебто в отриманні «інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії». У ФСБ зазначили, що «до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права». Згодом Росія наказала Сосонюку покинути її територію до 22 квітня.

МЗС України назвало затримання українського дипломата черговою провокацією та у відповідь на рішення Росії вислати Олександра Сосонюка вирішила видворити старшого дипломата посольства Росії в Києві. Він має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із понеділка, 19 квітня.