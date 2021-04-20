США похвалили стриману позицію України на фоні російських провокацій
США підкреслила незмінність позиції щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України
США привітали стриману позицію України на фоні стягнення російських військ до кордонів. Про це 20 квітня повідомила прес-служба посольства США.
На зустрічі американських дипломатів з міністром оборони України Андрієм Тараном, зокрема, було обговорено основні питання оборонного співробітництва та підтримки США нарощення спроможностей України та здійснення оборонної реформи за стандартами НАТО.
«Сьогодні відбулася важлива розмова з міністром Тараном щодо американсько-українського оборонного співробітництва. Ми вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій та риторики Росії», – йдеться у повідомленні прес-служби США.
Андрій Таран поінформував американську сторону про розвиток безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та навколо кордонів нашої держави.
Міністр оборони висловив вдячність за провідну і консолідуючу роль США у протидії міжнародної спільноти агресивній політиці Російської Федерації щодо України.
Зі свого боку Крістіна Квін підкреслила незмінність політики Вашингтона щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України і невизнання окупації Криму.