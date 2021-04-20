США привітали стриману позицію України на фоні стягнення російських військ до кордонів. Про це 20 квітня повідомила прес-служба посольства США.

На зустрічі американських дипломатів з міністром оборони України Андрієм Тараном, зокрема, було обговорено основні питання оборонного співробітництва та підтримки США нарощення спроможностей України та здійснення оборонної реформи за стандартами НАТО.

«Сьогодні відбулася важлива розмова з міністром Тараном щодо американсько-українського оборонного співробітництва. Ми вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій та риторики Росії», – йдеться у повідомленні прес-служби США.

Андрій Таран поінформував американську сторону про розвиток безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та навколо кордонів нашої держави.

Міністр оборони висловив вдячність за провідну і консолідуючу роль США у протидії міжнародної спільноти агресивній політиці Російської Федерації щодо України.

Зі свого боку Крістіна Квін підкреслила незмінність політики Вашингтона щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України і невизнання окупації Криму.