Розслідувачі помітили на відео з TikTok ешелон російської військової техніки

Росія направляє в окупований Крим військову техніку з Забайкальського краю – за декілька тисяч кілометрів від півострова. Про це повідомляє дослідницька група Conflict Intelligence Team.

Розслідувачі помітили на відео з TikTok ешелон російської військової техніки, зокрема помітили радіолокаційну станцію «Каста- 2-2». Це станція, яка призначена для контролю повітряного простору.

CIT перевірили код з однієї з платформ і встановили, що ешелон їде зі станції «Домна» у Забайкальському краю до станції «Азовська» в окупованому Криму.

Станція «Айвазовська» розташовується неподалік від полігону Опук, де у квітні з'явилося скупчення техніки. Зокрема Der Spiegel опублікувало супутникові знімки військового табору на полігоні.

Як зазначають розслідувачі станції «Каста» перебувають на озброєнні радіотехнічних полків дивізій протиповітряної оборони та авіабаз. На Забайкаллі розташовується лише 342-ий радіотехнічний полк.

У CIT повідомляють, що це перше відоме стягнення військ до окупованого Криму зі Східного військового округу, куди входить Забайкалля, у межах нарощування військової присутності Росії на кордонах з Україною.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Згодом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність, а ЦРУ підтвердило, що нарощення військ Росії має ознаки підготовки до вторгнення

За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.

У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито «загрозу НАТО» і погрожують Україні «наслідками для державності» у разі вступу до Альянсу.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.

НАТО, міністри закордонних справ «Великої сімки» вимагають Росію припинити дії біля кордонів з Україною. Західні партнери також заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон та президент України Володимир Зеленський 16 квітня закликали Росію відвести війська від українського кордону.