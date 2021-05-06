Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирних домовленостей із Росією щодо повного припинення вогню не вдалось досягти, тому ситуація на фронті залишається небезпечною. Про це він заявив під час телефонної розмови з співголовою Українського кокусу в Сенаті США, сенатором Робертом Портманом, повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей про режим повного припинення вогню. При цьому він відзначив зменшення кількості снайперських обстрілів і загиблих за останні дні.

Він подякував за незмінну підтримку з боку США територіальної цілісності України і виділення Україні понад 700 млн доларів, основна частина яких піде на потреби нацбезпеки і оборони.

Також сторони обговорили надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО і санкції США проти російського газопроводу «Північний потік – 2». Портман в свою чергу підтримав надання Україні ПДЧ.

Зазначимо, що 28 квітня сторони в ТКГ так і не домовилися про «пасхальне» перемирʼя на Донбасі. При цьому голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна може погодитися на російський проект перемирʼя, але з урахуванням доповнень.