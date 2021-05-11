На окупованій частині Донеччини УАЗ-452 із п’яними російськими бойовиками наїхав на свою ж протитанкову міну. Транспорт знищений в результаті вибуху, кількість загиблих окупантів встановлюється.

10-та окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ повідомила, що інцидент трапився у вівторок, 11 травня, біля селища Бетманове (колишній Червоний Партизан).

«Внаслідок потужного вибуху УАЗ знищено. У зв’язку з чим взяти кров у водія на аналіз щодо встановлення кількості крові в алкоголі - не уявляється можливим. Ще скільки пияк було в транспортному засобі, та що окрім них УАЗ перевозив - наразі встановлюється», ­– зазначено в повідомленні.

Військова бригада також зазначила, що ЗСУ й надалі дотримуються режиму припинення вогню.

«Чекаємо чергових безглуздих звинувачень ЗСУ з метою приховати власну недолугість та відсутність контролю за особовим складом горе-командирами нарЯдної міліції уявної республіки», ­– йдеться в повідомленні.