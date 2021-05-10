Український телеведучий, політик і волонтер Сергій Притула показав відеозапис із безпілотника, на якому зафіксовано знищення позицій російських найманців на Донбасі. Відповідне відео він опублікував у Facebook.

«Міг би зараз сидіти десь у себе під Костромою і праздновать Дєнь Побєди. Але ж ні, вирішив подратувати українців голою ср*кою!», – написав Притула 9 травня.

На оприлюднених кадрах можна помітити, що під час завдання ударів один з терористів був голим. Точна дата і місце зйомки невідомі.

«Я не так часто бавлю вас фітбеками від наших воїнів, але тут не стримався. Особливо, коли знаєш, що і координація ведення вогню, і це відео були зроблені завдяки коптеру, на який ми скидалися всією країною», – зазначив волонтер.

«Не обіцяю, що подібних відео я виставлятиму на своїй сторінці багато (підозрюю, що ФБ мене і за це забанить, тому буду вдячний за репост), але точно можу гарантувати те, що чую від наших захисників: жодна втрата на фронті не минає без кратної помсти!!!», – додав він, опублікувавши реквізити для допомоги українським захисникам.