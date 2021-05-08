Один зі збитих безпілотників дистанційно мінував територію, а інший проводив розвідку

Українські військові на Донбасі від початку травня збили вже два російські безпілотники, які ворог використовує для дистанційного мінування українських територій або для розвідувальної діяльності, повідомив у суботу, 8 травня, прес-центр операції Об’єднаних сил.

Перший такий випадок стався 3 травня на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації.

6 травня на Маріупольському напрямку, поблизу селища Гранітне українські військові придушили і збили безпілотник противника, який вів повітряну розвідку. Цей безпілотник типу «Тахіон», виготовляється ТОВ «Іжмаш – Безпілотні системи» РФ і перебуває на озброєнні російських сухопутних військ.

Як зауважили у штабі операції Об’єднаних сил, збиті безпілотники Україна використає як доказ причетності Росії до військового конфлікту на сході України.