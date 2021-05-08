Українські військові показали фото збитих на Донбасі російських безпілотників
Збиті безпілотники використають як докази причетності Росії до війни на Донбасі
Українські військові на Донбасі від початку травня збили вже два російські безпілотники, які ворог використовує для дистанційного мінування українських територій або для розвідувальної діяльності, повідомив у суботу, 8 травня, прес-центр операції Об’єднаних сил.
Перший такий випадок стався 3 травня на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації.
6 травня на Маріупольському напрямку, поблизу селища Гранітне українські військові придушили і збили безпілотник противника, який вів повітряну розвідку. Цей безпілотник типу «Тахіон», виготовляється ТОВ «Іжмаш – Безпілотні системи» РФ і перебуває на озброєнні російських сухопутних військ.
Як зауважили у штабі операції Об’єднаних сил, збиті безпілотники Україна використає як доказ причетності Росії до військового конфлікту на сході України.