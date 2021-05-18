Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами, серед них 78 відбувають покарання на території країни. Такі дані в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу оприлюднила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

«93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 – позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом», – написала вона.

Омбудсманка наголосила, що вже восьмий рік кримськотатарський народ змушений «боротися за правду і справедливість, за право жити на рідній землі, розмовляти власною мовою, зберігати традиції та культуру».

Пам'ять жертв депортації кримських татар

18 травня Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Депортація почалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня. За офіційними даними було депортовано 183144 людини. За різними оцінками, тільки у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень загинуло понад 46% кримських татар.

Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

В каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС. Людям на збори давалося від кількох хвилин до пів години, з собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, посуд та побутовий інвентар. Більшість майна залишилася і була конфіскована державою. Переважна частина депортованих була направлена на спецпоселення до Узбекистану, частина – до ГУЛАГу, а ще частина – для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну.

Депортація була одним із засобів «детатаризації» Криму. Іншими засобами були знищення культурних та історичних пам’яток, заміна історичних назв місцевостей новими на зразок «Совєтский», «Первомайск», «Красногвардейск» тощо. До Криму заселялися вихідці з Росії та інших республік. За повоєнний період кількість населення у Криму збільшилася майже в 10 разів.

З нагоди пам'ятної дати архів Служби безпеки України опублікував фотографії кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам у 1937-1938 роках.

«Сьогодні вся країна у скорботі згадує жертв геноциду кримських татар. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала депортацію цілого народу, відправивши його за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато хто не витримав цих страждань і вже ніколи не повернувся додому», – повідомляє СБУ у Telegram.

У СБУ наголосили, що це був наймасовіший етап сталінського геноциду кримських татар, і ця депортація стала продовженням довготривалої репресивної кампанії.