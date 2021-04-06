Затримання Айдера Кадирова 1 серпня 2020 року

В окупованому Криму адвокат Олексій Ладін, коли свідчив на «суді» по «справі про неінформування» розповів, що співробітники ФСБ вимагали від його підзахисного явки з повинною і кілька годин катували голодом, знаючи, що він хворий на діабет. Про це у Facebook повідомила Кримська солідарність.

«Сьогодні у Нижньогірському районному суді сторона захисту допитала як свідка адвоката Олексія Ладіна, який представляв інтереси цивільного журналіста Айдера Кадирова в день обшуку в його будинку і затримання, після якого ФСБ Криму кілька годин не пускала до активіста захисника і катувала його голодом, знаючи, що він страждає на цукровий діабет», – йдеться в повідомленні.

Адвокат Ладін розповів про те, як він не міг потрапити до свого підзахисного у будівлю ФСБ з 9 до 22.30.

За його словами, побачитися з Айдером Кадировим йому вдалося тільки після того, як той під тиском ФСБ підписав явку з повинною. Пізніше він разом з адвокатом оскаржив цю явку з повинною.

Крім того, адвокат звернув увагу на те, що всі слідчі дії щодо його підзахисного в порушення закону були проведені слідчим до встановлення статусу Кадирова.

Ладін надав «суду» документи, що свідчать про наявність у його підзахисного діагнозу діабет 1-го типу, який зобов'язує приймання хворим протягом дня 4-х ін'єкцій інсуліну і дотримання суворої дієти, щоб уникнути ускладнень.

Адвокат наполягав про долучення до матеріалів «справи» скріншотів його листування зі слідчим ФСБ Шерстюковим, в якому повідомлялося про діагноз підзахисного і про те, що відмова в наданні йому їжі прирівнюється до тортур. Однак «суд» відмовив у цьому клопотанні.

Інше клопотання – про направлення запиту до ФСБ РФ для встановлення місцеперебування і долі Уміджона Дададжонова суд задовольнив. За словами адвоката Лілі Гемеджі, ця інформація необхідна для припинення «справи про неінформування».

Гемеджі повідомила, що є обставини, які «дозволяють вважати, що Дададжонов мертвий, і якщо ця інформація підтвердиться, то справу стосовно нього буде закрито». Наступне судове засідання призначено на 9 квітня.

Нагадаємо, що 31 серпня 2020 року після ранкових обшуків у будинках кримських татар було затримано чотирьох осіб: кореспондента і стрімера Кримської солідарності Айдера Кадирова з Нижньогірського району, релігійного діяча Ридвана Умерова, співробітника МНС Айдера Аблякімова із Судака і будівельника Енвера Топчі з Совєтського району Криму. Силовики доставили їх у будівлю ФСБ у Сімферополі й кілька годин не допускали до них адвокатів.

Пізніше стало відомо, що слідчий ФСБ Криму Валерій Шерстюков порушив проти них кримінальні справи та звинуватив у тому, що вони нібито вступали в листування з Уміджоном Дададжоновим, який перебував на Близькому Сході, і не повідомили про це в правоохоронні органи (ст. 205.6 КК РФ).