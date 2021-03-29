Затримання Владислава Єсипенка

Затриманого в Криму журналіста Владислава Єсипенка дві доби катували електричним струмом, щоб вибити зізнання у співпраці з СБУ. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єсипенка затримала в окупованому Криму 10 березня, звинувативши у виготовленні вибухівки та співпраці з українськими спецслужбами. З моменту затримання до нього так і не допустили адвокатів.

Визнання провини з журналіста в Сімферопольському СІЗО вибивали тортурами, його 48 годин катували електричним струмом. В результаті, через два тижні перебування в Сімферопольському СІЗО в інтерв'ю пропагандистському телеканалу Владислав Єсипенко визнав свою провину.

«Він сказав, що його катували струмом, намагаючись отримати свідчення, співробітники ФСБ. Надягали йому на голову якийсь предмет, підключали до нього дроти й давали струм, поступово збільшуючи напругу, коли він більш-менш звикав до болю. Після цього його вже не катували. Тобто перші два дні чинили фізичний тиск, потім від нього відстали, але продовжують чинити психологічний тиск», – розповів головний редактор видання «Ґрати» Антон Наумлюк.

Підставою того, що до Владислава Єсипенка не пускали незалежних адвокатів, стала нібито відмова самого журналіста. Але адвокат Олексій Ладін впевнений, що цьому насправді протидіяла Федеральна служба безпеки Росії. При цьому окупаційний суд стверджує, що Єсипенко відмовився від правозахисника Еміля Курбедінова.

«Суддя озвучив одну заяву, відповідно до якої Владислав Єсипенко відмовився від Еміля Курбедінова. Однак прізвища захисників, які були присутні під час судового засідання у цій заяві не фігурували. Відразу хочу сказати: є підстави вважати, що і від Еміля Курбедінова, і від інших захисників, якщо такі є, Владислав, думаю, відмовився під тиском – фізичним і психологічним», – зазначає Олексій Ладін.

Нагадаємо, що 10 березня в окупованому Криму затримали двох людей, що покладали квіти до пам'ятника Шевченку. Серед них був громадянин РФ родом з Кривого Рогу Владислав Єсипенко. Після затримання співробітники ФСБ Росії відвезли його у невідомому напрямку.

Лише на ранок 12 березня стало відомо, що Єсипенко перебуває в ізоляторі у Сімферополі. А вже 16 березня ФСБ прокоментувала затримання чоловіка: Єсипенка звинуватили у збирані інформації в інтересах спецслужб України та зберіганні саморобної вибухівки.

Водночас у Службі зовнішньої розвідки України, на яку, за словами російських силовиків, працював Єсипенко, інформацію про затримання «українського шпигуна» назвали пропагандистською акцією.

Пізніше затриманий в окупованому Криму Владислав Єсипенко, якого співробітники ФСБ звинуватили у нібито роботі на українські спецслужби, виявився журналістом-фрілансером «Радіо Свобода»