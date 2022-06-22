Райсуд на Рівненщині призначив два роки умовно 59-річному чоловікові, який виправдовував обстріл телевежі біля Рівного. Тоді внаслідок російських ракетних ударів загинула 21 людина. Обвинувачений Анатолій Диковицький уклав угоду про винуватість, у якій розкаявся у вчиненому.

Слідству відомо про один епізод, коли 59-річний Анатолій Диковицький заперечував російську збройну агресію проти України. Зокрема, 15 березня у розмові з невстановленою слідством особою він заперечував причетність російських військових до обстрілів українських міст.

«У категоричній формі заперечував причетність військовослужбовців Російської Федерації до обстрілів Харкова, Києва, Маріуполя та інших українських міст, виправдовував знищення військами Російської Федерації телевишки у Рівному та об'єктів цивільної інфраструктури, тим самим заперечував та виправдовував збройну агресію Росіїпроти України, розпочату у 2014 році», – йдеться у вироку Зарічненського райсуду.

Про обвинуваченого відомо, що він громадянин Білорусі, проте проживає в Україні, в Зарічненському районі. Має вищу військову освіту, наразі він пенсіонер.

Чоловік уклав з прокурором угоду про винуватість, у якій визнав свою провину та начебто розкаявся. Суддя Руслана Снітчук її затвердила. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії Росії проти України) та призначили йому два роки умовно.