Під час окупації Бучі Київської області російські війська безжально вбивали мирних жителів

У Бучі на Київщині російські окупанти вбивали місцевих жителів за складеними списками, шукаючи серед місцевих мешканців передусім активістів, учасників АТО та чиновників. Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук у коментарі канадському телеканалу CBC, пише сайт «Обозрєватєль».

На думку мера українського міста, існує імовірність того, що список прізвищ допомагали складати місцеві колаборанти.

«У них були списки – я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина», – сказав він.

За словами Федорука, серед людей, які мали бути вбиті, були прізвища чиновників.

«Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживала, політиків. Слава Богу вдалося, з тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (окупанти – Ред.) задовольнялися тими, хто залишився. Здебільшого це були. активісти, особливо учасники АТО», – додав Федорук.

Зазначимо, що загалом у Київській області від рук російських нацистів загинули понад 1000 людей. Зокрема, під час окупації Бучі Київської області російські війська безжально вбивали мирних жителів, хоча Міноборони РФ постійно заявляє, що не причетне до воєнних злочинів у передмісті столиці. З моменту появи перших кадрів страшних злочинів російської армії під Києвом Москва заперечує, що це вчинили її війська.