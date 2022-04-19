На Київщині продовжують виявляти тіла жертв російської агресії

У Київській області внаслідок російської агресії загинули понад 1000 цивільних осіб, переважна більшість людей були застрелені, тіла продовжують виявляти, повідомив у вівторок, 19 квітня, голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, які процитувала «Українська правда», лише у Бучі вже виявили понад 420 тіл загиблих. Водночас тіла продовжують виявляти, бо люди повертаються додому і знаходять їх у себе вдома, у підвалах чи в колодязях. Лише за одну добу правоохоронці провели огляд та доставили до моргів Київщини тіла 48 людей.

Крім того, за словами Нєбитова, лише за квітень зафіксовано 12 випадків травмування і загибелі людей, які підірвались на залишених окупантами вибухонебезпечних предметах. Голова поліції Київщини наголосив, що вибухівку росіяни позалишали всюди – у будинках на дверях, у пральних машинах, холодильниках, мікрохвильових печах. Як розповів Андрій Нєбитов, російські нацисти мінували навіть кладовища – лише на одному цвинтарі на Київщині вибухотехніки виявили 13 розтяжок.

Загалом у Київській області області зараз працює понад 400 правоохоронців, вони вже опитали понад 27 тисяч осіб щодо злочинів, вчинених росіянами.

Нагадаємо, 15 квітня Нєбитов повідомляв про понад 900 цивільних жителів Харківщини, яких вбили росіяни.