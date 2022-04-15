Правоохоронці виявили вже більше 900 тіл мирних мешканців у населених пунктах Київщини, які були звільнені від російських загарбників, і більшість з них мали вогнепальні поранення, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Ми публікували дуже багато масових поховань, і прикро, що ми фіксуємо, що це поховання людей, вбитих зі стрілецької зброї. Тобто ми розуміємо, що під час окупації армія РФ встановлювала певний режим, намагалася відшукати людей, які мають вплив на громаду, і змусити їх працювати на РФ», – сказав Нєбитов на брифінгу в п’ятницю, 15 квітня, повідомила «Українська правда».

За його словами, поліція знаходить тіла вбитих українців як просто неба, так і в тимчасових похованнях.

Найбільшу кількість загиблих наразі зафіксували в Бучі – там знайшли понад 350 тіл. У двох братських могилах знайшли 40 і 57 тіл відповідно. У 95% людей, яких дістали з першого місця масового поховання, виявили кульові отвори від стрілецької або снайперської зброї.

Нєбитов також повідомив, що триває розбір завалів після обстрілу окупантів у Бородянці та Макарові. «Під завалами ще будуть тіла загиблих людей», – додав він.

Як пише «Інтерфакс-Україна», Начальник поліції області звернув увагу на те, що всі ці вбиті люди були цивільними, не мали жодного відношення до військових формувань та тероборони.

Як повідомляв ZAXID.NET, за перші 50 днів повномасштабної війни з Україною російські нацисти вбили понад 500 мирних жителів Харківської області.

Верховна Рада 14 квітня визнала дії російської армії в Україні геноцидом, а правлячий у Росії режим – нацистським.