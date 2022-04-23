Розстріляний росіянами автомобіль із цивільними в Бучі Київської області

На території Бучі Київської області закінчується ексгумація тіл громадян, які загинули під час окупації, повідомив міський голова Анатолій Федорук.

«У нас у Бучі закінчується важливий і складний процес – збір та ексгумація тіл загиблих і померлих на території Бучанської громади. Цифра, яку маємо станом на сьогодні – 412. Але її все ще будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних. Це означає, що кожен третій загиблий в Київській області – з Бучі. Ми все ще рахуємо поранених», – заявив він.

Федорук уточнив, що лише з братської могили біля церкви Андрія Первозванного загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та двох дітей.

За його словами, серед жертв загарбників є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька захисників зі Збройних сил України.

«Тепер головне завдання, яке поставив перед комунальниками, – ідентифікувати кожного», – заявив Федорук.

Зазначимо, що загалом у Київській області від рук російських нацистів загинули понад 1000 людей.

Нагадаємо, частину бригади, яка вчиняла звірства в Бучі, відправили до Маріуполя, а іншу частину – на Ізюмський напрямок у Харківській області, де вона зазнала втрат.