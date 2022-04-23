Підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала активну участь у злочинах проти мирного населення в Бучі, діють в районі Ізюму на Харківщині і вже зазнали втрат, повідомив вранці в суботу, 23 квітня, Генеральний штаб Збройних сил України.

«За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють в районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат», – сказано в повідомленні без уточнення подробиць про кількість знищених ворожих російських військових.

Крім того, окремі підрозділи 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії на південь від Ізюма. Росіяни проводять повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.

Також, за інформацією Генштабу, на Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати його із ствольної та реактивної артилерії.

Водночас на Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєвєродонецькому напрямку, здійснює інтенсивний вогневий вплив на українські війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного і Попасної Луганської області, а також Мар’їнки Донецької області.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, на Донеччині в рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової компанії Вагнера чисельністю до 200 осіб. Передову групу підрозділу перекинули у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється.

На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу «Азовсталь» та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації.

«Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено дев’ять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та тринадцять одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи», – зазначили в Генштабі.

На Запорізькому напрямку для посилення свого угруповання, противник перемістив батальйонну тактичну групу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. Зазнає значних втрат у техніці.