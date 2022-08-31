Чоловікові вручили підозру за статтею про колабораційну діяльність

44-річного мешканця Рівного судитимуть за колабораційну діяльність та публічну підтримку російської агресії в Україні В липні чоловік публічно заявив, що Харків, Вінниця, Одеса та Донецьк належать Росії. Також він пітримував проведення так званого «референдуму» на тимчасово окупованих територіях.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у середу, 31 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, 44-річний мешканець Рівного 14 липня, перебуваючи у публічному місці на одній із вулиць у Рівному, заперечував тимчасову окупацію частини України Росією.

«Публічно закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора, а також до невизнання поширення державного суверенітету України на ряд українських міст, а саме: Харкова, Херсона, Донецька, Луганська, Одеси та Вінниці», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ області додають, що чоловік також підтримував проведення так званого «референдуму» на тимчасово окупованих територіях.

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Санкція цієї статті передбачає заборону від десяти до 15 років обіймати посади в держорганах або місцевому самоврядуванні. Матеріали справи вже передали до суду.

Загалом за час широкомасштабної агресії Росії в Україні у Рівненській області до суду скерували вже п'ять обвинувальних актів стосовно жителів Рівненщини за фактами заперечення збройної агресії окупанта та ще п'ять – за колабораційну діяльність.