Житловий будинок, який російські військові обстріляли 25 лютого

Мешканцю Рівного призначили рік умовно за два коментарі у Telegram, в яких він заперечував російську агресію. В одному з них він, зокрема, заперечував обстріл житлового будинку в Києві. Згідно з матеріалами справи, Андрій Лютий розкаявся у вчиненому та уклав угоду про винуватість.

Загалом слідству відомо про два такі епізоди. 19 березня чоловік прокоментував допис у Telegram-каналі про кримінальну відповідальність за російську пропаганду. В коментарі він заперечив збройну агресію, яку Росія розпочала в 2014 році проти України.

Наступний випадок стався 22 березня, тоді чоловік у коментарях заперечив обстріл житлового багатоквартирного будинку в Києві.

Після викриття СБУ підозрюваний уклав угоду про визнання винуватості. Про Андрія Лютого відомо, що він уродженець Росії, міста Алдан. Свою провину визнав та начебто розкаявся.

Відтак суддя Євген Сидорук визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 436-2 ККУ (визнання правомірною збройну агресію Росії проти України) та призначив рік умовно.