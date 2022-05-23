26 лютого росіяни завдали удару по багатоповерхівці на Лобановського в Києві, внаслідок чого були знищені шість квартир

55-річному мешканцю Рівного вручили підозру через заперечення збройної агресії Росії проти України. Чоловік у одній з проросійських спільнот в Telegram заперечував, що росіяни обстрілювали житлову інфраструктуру в Києві. За це йому загрожує до трьох років тюрми.

Про викритття чоловіка стало відомо у понеділок, 23 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. «За даними досудового розслідування встановлено, що чоловік за допомогою власного мобільного телефону, використовуючи месенжер Telegram, у проросійській спільноті заперечував обстріли державою-окупантом житлової інфраструктури у Києві», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомили про підозру у запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Санкція статті передбачає максимально до 3 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила 59-річного мешканця Рівненщини, який у соцмережах заперечував обстріл росіянами телевежі біля Рівного. Йому також загрожує до трьох років тюрми.