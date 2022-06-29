Тіла загиблих мешканців міста Буча знаходили просто посеред вулиць

62-річна мешканка міста Вараш на Рівненщині отримала рік умовно за заперечення російських звірств у Бучі. Жінка виправдовувала злочини росіян у розмові з своєю знайомою за тиждень після того, як весь світ дізнався про масові вбивства цивільних мешканців міста Буча. Обвинувачена Римма Бєлік уклала угоду з прокурором та визнала себе винною.

Як йдеться у вироку Кузнецовського міського суду, інцидент стався ввечері 13 квітня у місті Вараш. Тоді Римма Бєлік у розмові зі знайомою заперечувала звірства росіян у місті Буча на Київщині.

«У категоричній формі спростовувала вбивства збройними силами російської федерації цивільних громадян у місті Буча під час його окупації, вчинені ними факти мародерства, знищення житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури, тим самим заперечивши збройну агресію російської федерації проти України», – йдеться у вироку.

Судячи з інформації, яку публікувала СБУ Рівненщини, жінці вручили підозру 11 травня. Вже 25 травня Римма Бєлік уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Жінка визнала свою провину і начебто щиро розкаялась. Про неї відомо, що вона уродженка Росії, а саме міста Верхній Уфалей Челябінської області. Раніше судимості не мала.

Суддя Ганна Бренчук цю угоду затвердила. Відтак Римму Бєлік визнали винною в порушенні ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської збройної агресії в Україні) та призначили рік умовно.

Зазначимо, що українські військові звільнили містечко Буча під Києвом від російських окупантів 1 квітня. Згодом з'ясувалось, що за час окупації росіяни вбили та закатували сотні мирних мешканців. Тіла вбитих лежали просто на вулицях. У одній з братських могил знайшли 280 тіл загиблих.