У домі чоловіка провели обшук і вилучили звідти техніку

У Рівному СБУ викрила прихильника Росії, який у соцмережах поширював антиукраїнські матеріали. Зокрема, він писав, що терором мешканців Маріуполя займались бійці полку «Азов». Свої проросійські погляди він відстоював і у суперечках з іншими користувачами. Наразі йому вручили підозру, незабаром обиратимуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про вручення підозри стало відомо у понеділок, 31 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Ріввненщини. Як встановило слідство, чоловік народився у Рівному і все життя прожив тут. У березні цього року, після початку повномасштабного вторгення, він приєднався до Telegram-каналу, де регулярно поширював антиукраїнські матеріали.

«Він висловлював своє стале переконання в тому, що терором жителів Маріуполя займалися бійці полку «Азов», бомбардування території Донецької та Луганської областей здійснюють військовослужбовці ЗСУ, а причиною війни в Україні є незаконні дії інших держав», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ додають, що чоловік неодноразово вступав у полеміку з іншими дописувачами соцмереж, де активно відстоював свої проросійські погляди.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (заперечення збройної агресії Росії проти України). У разі доведення вини йому загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Незабаром чоловікові повинні обрати запобіжний захід.