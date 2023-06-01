Алкотест показав 1,8 проміле в крові водія – це в дев'ять разів перевищує допустиму норму

У Ковелі п'яний 24-річний водій під час втечі від патрульних в'їхав у паркан, а тоді намагався пішки втекти від правоохоронців. Поліцейські швидко його наздогнали і зупинили. У крові чоловіка виявили дев'ятикратне перевищення допустимої норми алкоголю.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався близько 05:00 у четвер, 1 червня. В цей час екіпаж поліцейських, який патрулював місто, отримав повідомлення від очевидців про те, що невідомий водій на автомобілі Fiat, виїжджаючи з прилеглої території, заїхав в кущі, а згодом попрямував далі.

За кілька хвилин інспектори помітили авто, яке повністю збігалося з орієнтуванням. За допомогою проблискових маячків та звукового сигналу патрульні подали водію знак про зупинку, однак він проігнорував його та продовжив рух.

«Згодом, на вулиці Смірнова водій здійснив наїзд на паркан, під час якого транспортний засіб отримав механічні пошкодження, вибіг з авто та почав втікати. Поліцейські наздогнали чоловіка, під час спілкування стало зрозуміло, що він має ознаки алкогольного сп'яніння. Це на місці події підтвердив і алкотестер, який показав результат 1, 81 проміле», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що такий рівень сп'яніння перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле у дев'ять разів.

Водій з таким результатом не погодився та захотів пройти освідування в медзакладі. Однак, лікар-нарколог теж засвідчив, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (керування у стані сп'яніння), ст. 122-2 (невиконання вимог про зупинку) та ст. 124 (вчинення ДТП). Найбільший штраф передбачає стаття про п'яне водіння – це 17 тис. грн штрафу.