Двоє пасажирів опинились заблокованими у деформованому автомобілі, їх визволяли рятувальники

У селі Струмівка під Луцьком внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали семеро людей. Аварія сталась ще в суботу, 6 серпня, але деталі зіткнення прес-служба поліції повідомила лише у понеділок, 8 серпня.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET інспекторка сектору комунікації Марина Балдич, 18-річний водій автомобіля Dacia, рухаючись дорогою в сторону Рівного, здійснив поворот ліворуч з правої смуги та допустив зіткнення із попутнім автомобілем Mercedes.

«На місці події працювали слідчо-оперативна група, медики та ДСНС. Встановлено, що внаслідок автопригоди отримали тілесні ушкодження різного ступеня водій легковика Dacia, чотири пасажири, що перебували з ним, а також двоє пасажирів з авто Mercedes. Їх госпіталізували з місця події», – зазначила Марина Балдич.

У прес-службі ДСНС додають, двоє пасажирів опинились заблокованими, тож їх довелось звільняти рятувальникам. Наразі невідомо, чи перебували водії у стані сп'яніння. В обох відібрали зразки крові для експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.