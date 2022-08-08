Зіткнення сталось у момент, коли водій легковика повертав ліворуч, а мотоцикліст намагався його обігнати

На Волині внаслідок ДТП у селі Грудки загинув 19-річний мотоцикліст. За попередньою інформацію, зіткнення сталось тоді, коли водій легкового автомобіля Renault повертав ліворуч, а мотоцикліст намагався його обігнати. Постраждалого юнака доправили до лікарні, але врятувати його життя не вдалось: він помер наступного дня після ДТП.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась у п'ятницю, 5 серпня, в селі Грудки Камінь-Каширського району.

«Попередньо, 49-річний водій легковика повертав ліворуч, а 19-річний мотоцикліст, водночас, намагався обігнати транспортний засіб. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла Lіfan серйозно травмувався, його доставили до лікарні, де за день він помер», – йдеться у повідомленні.

Судячи з фотографії, мотоцикліст в'їхав у двері з боку водія

Водій автомобіля пройшов огляд на стан сп'яніння, який показав, що чоловік був тверезий. Зазначимо, що в соцмережах користувачі повідомляли, що за кермом був колишній працівник системи МВС, однак у поліції цю інформацію заперечують.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.