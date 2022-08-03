Мікроавтобус Fiat Ducato виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком

Мешканець Волині повинен заплатити 250 тис. грн моральної компенсації дружині загиблого в ДТП поляка. Аварія сталась в червні 2019 року, тоді водій мікроавтобуса намагався обігнати вантажівку і спричинив зіткнення з Citroen, у якому їхало подружжя з Польщі. 67-річний водій загинув на місці, а його дружина отримала травми. Крім того, у аварії травмувались четверо пасажирів мікроавтобуса та сам водій, який після цього інциденту отримав інвалідність третьої групи. За скоєне винуватець аварії також отримав три роки умовно.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, аварія сталась 19 червня 2019 року біля села Уховецьк неподалік Ковеля. Водій мікроавтобуса Fiat Ducato намагався обігнати вантажівку, що їхала попереду, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Citroen C4 Grand Picasso.

За кермом Citroen був 67-річний громадянин Польщі. Внаслідок ДТП він загинув на місці. Також травми отримала 68-річна пасажирка цього автомобіля.

Крім цього, травмувались ще четверо пасажирів мікроавтобуса. Всі вони отримали травми середньої важкості, переважно, переломи.

Внаслідок аварії автомобіль Citroen вилетів у кювет. Водій легковика загинув

У судовому засіданні 48-річний обвинувачений водій визнав свою провину. Відомо, що у той день він віз свого сина та знайомих на відпочинок на озеро. Чоловік підтвердив, що намагався обігнати вантажівку, однак йому не вдалось виконати маневр. Після аварії через травму ноги він отримав інвалідність третьої групи.

Потерпіла пасажирка Citroen подала цивільний позов на відшкодування 3,5 млн грн моральної компенсації за смерть чоловіка. На ув'язненні винуватця ДТП не наполягала. Натомість він пояснив, що такої суми не має.

Суддя Тетяна Денисюк визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначила йому три роки умовно. Також йому на чотири роки заборонять керувати автомобілями.

Цивільний позов задовольнили частково. Згідно з вироком, чоловік повинен сплатити дружині загиблого поляка 250 тис. грн моральної компенсації.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.