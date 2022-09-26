П'яний мотоцикліст не зміг оминути насип із піску на дорозі

Волинський райсуд призначив п'ять років ув'язнення 42-річному мотоциклісту, який влітку цього року спричинив смертельну аварію. П'яний чоловік вночі їхав зі своїм сусідом на мотоциклі, і в якийсь момент в'їхав у ґрунтовий насип. Внаслідок аварії загинув 21-річний пасажир мотоцикла. Відомо, що обвинувачений порозумівся з сім'єю загиблого і зобов'язався допомагати їй матеріально, але суд все ж призначив йому п'ять років тюрми.

Аварія сталась у ніч на 9 липня 2022 року в селі Кримне Ковельського району. 42-річний мотоцикліст, який їхав разом із пасажиром, вчасно не помітив на дорозі насип із піску, який був встановлений для обмеження руху. Внаслідок зіткнення з перешкодою 21-річний пасажир отримав важку відкриту травму голови, внаслідок якої загинув.

Відомо, що обоє чоловіків були без мотошоломів. Мотоцикл Viper 150 не був зареєстрований та не мав номерних знаків. Крім того, водій їхав у стані алкогольного сп'яніння.

Мотоцикл Viper 150 не був зареєстрований та не мав номерних знаків. Водій та пасажир їхали без мотошоломів

Обвинувачений визнав свою провину. Він попросив суд суворо не карати, оскільки вибачився перед сім'єю загиблого та допомагав їй матеріально.

«Призначаючи покарання обвинуваченому, суд враховує те, що вчинено необережний тяжкий злочин, тяжкі наслідки в виді смерті людини, особу винного, який за місцем проживання характеризується позитивно, не працює, має на утриманні неповнолітню дитину та матір похилого віку, не судимий, на обліках в психіатра та в нарколога не перебуває, а також думку потерпілої, яка не має претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого», – йдеться у вироку.

Суддя Оксана Хаврона визнала чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть) і призначила йому мінімальне за цією статтею покарання: п'ять років ув'язнення. Також чоловік повинен заплатити 6 тис. грн за експертизи.

Зазначимо, що ця стаття передбачає також позбавлення права керувати транспортом. Але суд не призначав такого покарання, оскільки «вказаного права обвинувачений не мав і не має».

Наразі вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.