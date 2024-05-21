У місті Турка на Львівщині чоловік побив поліцейського, який хотів перевірити його документи. Нападника затримали і він заявив, що зробив це через страх вручення повістки. Щодо нього порушили кримінальну справу.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, випадок трапився 16 травня 2024 року на вул. Данила Галицького у Турці. Мешканець Волинської області під час перевірки документів тричі вдарив поліцейського в обличчя та намагався втекти. Під час затримання, коли порушника садили у службове авто Škoda Octavia, чоловік ще кілька разів вдарив поліцейського ногами, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.

Щодо нападника порушили кримінальну справу за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень поліцейському. Під час обрання затриманому запобіжного заходу він заявив, що напав на поліцейського через страх, що йому вручать повістку.

«Пішов з дому 8 травня 2024 року та з цього часу подорожує. За місцем проживання його оголосили безвісти зниклим. Визначеного місця проживання наразі не має, ночує в лісі. Повертатись додому не має наміру, має закордонний паспорт і хотів виїхати за кордон. Заперечив проти обрання йому домашнього арешту, оскільки не хоче повертитись додому, має страх, що йому вручать повістку та мобілізують», – наведено слова обвинуваченого у матеріалах справи.

Суддя Оксана Кшик обрала обвинуваченому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Мешканець Волині має перебували за місцем проживання у Ковельському районі. Копію ухвали скерували у місцевий відділ поліції. Ухвалу ще можна оскаржити.