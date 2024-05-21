Львівський апеляційний суд призначив три роки тюремного ув’язнення Андрію Л., який втік з місця військової служби. Суд першої інстанції призначив військовому дворічний умовний термін замість реального покарання, але прокуратура з цим вироком не погодилась і оскаржила його.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, солдат Андрій Л. родом з Дніпропетровської області, він проходив військову службу за контрактом, протягом 2020-2021 брав участь у Операції об'єднаних сил (ООС), отримав статус учасника бойових дій. Через конфлікти з командування Андрій Л. хотів перевестись до іншої бригади, яка дислокується ближче до його місця проживання у Харківській області, але йому відмовили. Військовий взяв відпустку у вересні 2021 року та не повернувся у військову частину.

Щодо Андрія Л. порушили кримінальну справу за фактом втечі з місця служби, він перебував у розшуку і у листопаді 2023 року сам прийшов у ДБР. У лютому 2024 року Франківський районний суд Львова призначив Андрію Л. дворічний іспитовий термін, звільнивши від тюремного ув’язнення.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону не погодилась із вироком суду першої інстанції та подала апеляцію. Прокурор наголошував, що Андрій Л. у березні 2020 року добровільно уклав контракт на проходження військової служби протягом трьох років.

«Він з власної волі прийняв рішення проходити службу та виконувати свій конституційний обов’язок щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України, проте фактично самоусунувся, будучи відсутнім у військовій частині майже 2 роки 2 місяці, при цьому будь-яких дій для повернення на службу не вживав, що свідчить про його негативне ставлення до служби, ганебний приклад нехтування вимогами військової дисципліни. Вказане свідчить про підвищену суспільну небезпеку обвинуваченого для суспільства та виключає доводи суду «про можливість його виправлення без ізоляції від суспільства», – вважає прокуратура.

Справу розглянула колегія суддів у складі Ліліани Гончарук, Тетяни Урдюк та Ірини Партики. Судді скасували вирок першої інстанції у частині призначення покарання та призначили Андрію Л. три роки тюрми. На вирок ще можна подати касаційну скаргу.