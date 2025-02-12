Обов'язкове проходження ВЛК для обмежено придатних продовжили до 5 червня

У середу, 12 лютого, депутати Верховної Ради України підтримали в цілому законопроєкт про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних до служби громадян. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроєкт №12457 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» проголосували 313 нардепів. Законопроєкт стосується громадян від 25 до 60 років, яких визнали обмежено придатними до військової служби.

«Реалізація акта зобов’яже громадян України, які визнані обмежено придатними до військової служби, пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Своєю чергою, у разі невиконання або несвоєчасного виконання громадянином цієї норми, це дасть змогу кваліфікувати його дії як адміністративне правопорушення, передбачене статтею 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Зазначимо, раніше обмежено придатні громадяни мали пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Ті, хто не з’явилися за повіткою, не пройшли медогляд після скерування та ігнорують офіційні виклики, можуть отримати штраф. Сума штрафу за порушення правил військового обліку становить від 17 до 25,5 тис. грн.