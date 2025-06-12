Спецпризначенці Kraken поруч з мільйонним знищеним російським окупантом

Мільйонним російським окупантом, якого ліквідували українські захисники, став морський піхотинець Сергій Машаненков. Про це повідомили бійці спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки в четвер, 12 червня.

«11 червня 2025 року воїни підрозділу активних дій ГУР МО України Kraken доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта. Ним виявився Машаненков Сергій Миколайович, 1978 року народження, уродженець Камчатського краю, військовослужбовець Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ», – ідеться в повідомленні.

Воєнні розвідники додали, що завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки й оборони ворожі втрати в Україні стали масовими та системними.

Нагадаємо, 12 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що загальні втрати росіян у війні проти України склали 1 000 340 військових. Найбільш результативними днями для Сил оборони стали: 28 листопада 2024 року (за добу окупанти втратили 2030 військових); 19 грудня 2024 року (2200 ліквідованих окупантів); 29 грудня 2024 року (втрати росіян склали 2010 окупантів на добу).