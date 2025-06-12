Трасу з Тернополя до кордону з Польщею ремонтуватимуть два роки
Новини Львова від ZAXID.NET за 12 червня
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У четвер, 12 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Побудують кільцеві розвʼязки і біопереходи для тварин. На Львівщині розпочали капітальний ремонт дороги міжнародного значення Тернопіль - Львів - Рава-Руська.
- Не встигають в терміни. Під час сесії Львівської міської ради директор ЛКП «Зелене місто» розповів про хід будівництва сміттєпереробного заводу.
- Інноваційні наземні роботизовані системи. Як на Львівщині виготовляють дрони для розмінування та логістики.
- Ще одну вулицю Львова перейменували. Частина вул. Тролейбусної тепер називатиметься на честь полеглого воїна Богдана Кріля «Пірата».
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