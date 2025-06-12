Посадовець шахти змушував підлеглих працювати у господарствах родичів, зокрема, заливати паркан

Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок начальнику дільниці з видобутку вугілля шахти «Відродження» ДП «Львіввугілля» Василю Хваліботі, який безоплатно експлуатував підлеглих для робіт у домогосподарствах своїх родичів. За експлуатацію людей посадовцю шахти призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, обвинувачений уродженець села Реклинець Сокальської громади Василь Хвалібота, перебуваючи на посаді начальника дільниці з видобутку вугілля шахти «Відродження», використовуючи шантаж та примус, у власних інтересах залучав двох підземних електрослюсарів до виконання господарських та будівельних робіт поза межами роботи та без оплати їхньої праці.

Зокрема, посадовець шахти погрожував підлеглим звільненням з роботи з одночасним зняттям бронювання від мобілізації у період воєнного стану.

Так влітку 2023 року підлеглі безоплатно виконували роботи на земельній ділянці в садівничому кооперативі «Весна» у Шептицькому – укладали перегородку в дачному будинку. Також в листопаді того ж року Василь Хвалібота залучав підлеглих до робіт на ділянці біля будинку тестя в селі Перегноїв на Золочівщині, там вони монтували ворота та заливали бетонні стовпи огорожі. На початку березня 2024 року працівники проводили роботи на ділянці у селі Реклинець, що належить його племінниці. У вироку зазначається, що власники господарств не знали про злочинні дії свого родича.

У суді обвинувачений свою вину визнав та просив його суворо не карати.

Суддя Лідія Фарина визнала Василя Хвалібота винним у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням службового становища (ч. 2 ст. 149 ККУ). Вироком суду йому присудили п’ять років позбавлення волі. Водночас посадовця шахти звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.