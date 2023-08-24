Під час обшуків на території будмайданчика виявили семеро солдатів

На Львівщині правоохоронці викрили заступника командира військової частини, який змушував підлеглих будувати власний будинок. На будмайданчику в службовий час слідчі виявили семеро солдатів. Крім цього, його дружина відкрила підпільний магазин на території військового містечка, де продавала харчі, які безкоштовно виділяло Міноборони.

Як повідомили 24 серпня в прокуратурі, підполковник та заступник командира військової частини у Львівській області залучив підлеглих до будівництва власного приватного будинку у Яворівському районі на Львівщині. Зокрема в службовий час на об'єкті працювали семеро солдатів.

«Із середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті "командира". До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців», – повідомили в ДБР.

Також посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. Там військовослужбовцям продавали харчі, які держава офіційно безкоштовно виділяла для забезпечення військових.

Під час обшуків слідчі виявили будівельне обладнання, документацію і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність військового, мобільні телефони, а також 14 600 доларів США та 1300 євро готівки.

Правоохоронці затримали підполковника та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень) ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення понад 260 тис. грн застави. Крім цього, його на 2 місяці відсторонили від посади. За вчинене йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.