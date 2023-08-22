Обшуки проводять на території медзакладів та обласних ТЦК

Поліція проводить обшуки у всіх обласних центрах комплектування та соціальної підтримки [колишні військкомати] та військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій. Співробітників перевіряють на причетність до корупційних схем ухилення від призову. Загалом поліція проводить понад 200 обшуків по всій країні.

Як повідомили 22 серпня в поліції, слідчі проводять обшуки у медичних закладах і територіальних центрах комплектування. Слідчі дії тривають у приміщеннях МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та у помешканнях причетних до корупційних схем.

«У межах відпрацювання виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ у всіх регіонах країни. За всіма викритими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження», – йдеться в повідомленні.

За версією слідства, за хабарі фігуранти проваджень допомагали чоловікам призовного віку оформляти групу інвалідності чи визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Далі таких чоловіків могли уникати призову на військову службу.

За всіма виявленими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем).