Поліція проводить понад 200 обшуків у обласних військкоматах та медзакладах
Слідчі перевіряють співробітників ТЦК та ВЛК на причетність до корупції
Поліція проводить обшуки у всіх обласних центрах комплектування та соціальної підтримки [колишні військкомати] та військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій. Співробітників перевіряють на причетність до корупційних схем ухилення від призову. Загалом поліція проводить понад 200 обшуків по всій країні.
Як повідомили 22 серпня в поліції, слідчі проводять обшуки у медичних закладах і територіальних центрах комплектування. Слідчі дії тривають у приміщеннях МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та у помешканнях причетних до корупційних схем.
«У межах відпрацювання виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ у всіх регіонах країни. За всіма викритими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження», – йдеться в повідомленні.
За всіма виявленими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем).