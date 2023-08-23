Вилучені документи перевірятимуть на предмет виявлення корупційних схем для ухилянтів

У вівторок, 22 серпня, під час обшуків в обласних ТЦК та медичних установах поліцейські вилучили понад 10 тис. медичних справ. Вивчаючи ці документи, поліцейські виявлятимуть випадки оформлення ухилянтам фіктивних документів про інвалідність та діагнозів, що дозволяють уникнути призову.

«За результатами проведення слідчих дій за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до схем осіб поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії, тощо», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Усі вилучені матеріали правоохоронці перевірятимуть щодо законності звільнення осіб від призову.

«Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація», – зазначили в поліції.

Обшуки проводили в приміщеннях ТЦК та в помешкання посадовців (фото поліції)

Напередодні поліцейські проводили по всій країні понад 200 обшуків у медичних закладах і територіальних центрах комплектування. Йдеться про масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи цих установ.

За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. «Зокрема, писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медичні бланки з усіма печатками та підписами, а також бланки повісток, вносили недостовірні відомості про стан здоровʼя до відповідних інформаційних баз тощо. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу», – розповіли в поліції.